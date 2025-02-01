Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı kazada 8 yaşındaki Rüya Eker hayatını kaybetti, 40 yaşındaki anne Şenay Eker ile 48 yaşındaki baba Fikri Eker yaralandı. Eker çiftinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi
Tekirdağ'da feci kaza, gece saatlerinde Ergene-Çerkezköy kara yolu üzerindeki Velimeşe Kavşağı'nda meydana geldi. Fikri Eker'in (48) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolun kenarına savruldu.
ANNE, BABA VE ÇOCUK YARALANDI
DHA'daki habere göre otomobildeki sürücü Fikri Eker, eşi Şenay (40) ile kızı Rüya Eker (8) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK RÜYA KURTARILAMADI
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Rüya Eker, kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şenay ve Fikri Eker çiftinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.