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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Alexander Djiku'ya Villarreal kancası! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Alexander Djiku'ya Villarreal kancası!

        Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için Fransız kulübü Rennes'in ardından İspanya temsilcisi Villarreal'in de transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:28
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          Ara transfer döneminde savunma hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar'la güçlendiren Fenerbahçe'de Alexander Djiku için kulüplerin ilgisi arttı.

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          Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya LaLiga ekiplerinden Villarreal talip oldu.

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          KİRALAMA TEKLİFİ

          Habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

        • 4

          Haberde; Villarreal ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama seçeneğini düşünmediği ancak zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama seçeneği üzerinde durulduğu ifade edildi.

        • 5

          RENNES DE TALİP

          30 yaşındaki tecrübeli stopere Villarreal'in yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Rennes de talip olmuş durumda. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.

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          Alexander Djiku'yu takım için çok önemli bir oyuncu olarak gören Fenerbahçe yönetimi, bu transferden 8-9 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor.

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