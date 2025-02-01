Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Alexander Djiku'ya Villarreal kancası!
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için Fransız kulübü Rennes'in ardından İspanya temsilcisi Villarreal'in de transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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Ara transfer döneminde savunma hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar'la güçlendiren Fenerbahçe'de Alexander Djiku için kulüplerin ilgisi arttı.
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Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya LaLiga ekiplerinden Villarreal talip oldu.
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KİRALAMA TEKLİFİ
Habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
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Haberde; Villarreal ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama seçeneğini düşünmediği ancak zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama seçeneği üzerinde durulduğu ifade edildi.
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RENNES DE TALİP
30 yaşındaki tecrübeli stopere Villarreal'in yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Rennes de talip olmuş durumda. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.
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Alexander Djiku'yu takım için çok önemli bir oyuncu olarak gören Fenerbahçe yönetimi, bu transferden 8-9 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor.
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