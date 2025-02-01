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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı | Son dakika haberleri

        Alkollü sürücü 3 gence çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!

        Bursa'da, halı saha maçından çıkıp evlerine gitmek üzere otobüs durağına yürüyen 15 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, 16 yaşındaki Ege Çelik ve 17 yaşındaki Efe Özçelik'e, hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından kaçan, 59 yaşındaki sürücü Oktay Güleryüz, gittiği hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı. 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz tutuklanırken, kaza yerinde ağır yaralı halde 25 dakika sonra bulunan Beyhan'ın beyin ölümü gerçekleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 09:17 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:23
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        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
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        Bursa'da kaza, 26 Ocak’ta saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ceyhun Beyhan (15), arkadaşı Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra, otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı.

        ARAÇLA 3 GENCE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre ana yoldan karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa, Oktay Güleryüz’ün (59) kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan, yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde yaralı halde yatan Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        HASAN 5 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

        Görgü tanıklarının 1 kişinin daha yaralandığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan'a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı.

        25 DAKİKA SONRA YARALI BULUNDU

        Ağır yaralı halde bulunan Beyhan’ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı. Beyhan, ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        HASTANEYE GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

        Hasan Ceyhun Beyhan'ın beyin ölümü gerçekleşti.
        Hasan Ceyhun Beyhan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

        Kazanın ardından kaçan sürücü Oktay Güleryüz, rahatsızlandığı gerekçesiyle gittiği Mudanya Devlet Hastanesi’nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir’den Bursa’ya restoranlara balık vermek için geldiğini söyleyen ve yapılan alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz’ün ifadesinde, “Ben hayatımda hiç alkol, kullanmadım. Çıkan alkolün nedeni, daha önce beynime pıhtı attığı için kullandığım ilaçlar ve tansiyon ilaçlarım olabilir. Kaza yaptığımın da farkında değilim. Yoldayken rahatsızlanınca aracımı kenara çektim. Bir süre dinlendikten sonra yoluma devam ettim” dediği öğrenildi.

        SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi kararıyla serbest bırakılan ve memleketi İzmir’e dönen sürücü, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

        "KEŞKE, KAÇMAK YERİNE OĞLUMA YARDIM ETSEYDİ"

        Öte yandan hastanede tedavisi devam eden ve beyin ölümü gerçekleşen Hasan Ceyhun Beyhan’ın arkadaşları, üst geçitlere 'Ceyhunbeyhaniçinadalet' yazılı pankart asarken, baba Caner Beyhan (45), kazanın ardından kaçan sürücüye tepki gösterdi, “Oğlum, Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşlarıyla birlikte her hafta düzenli olarak, halı saha maçlarına giderdi. Maç çıkışı 3 arkadaş, otobüs durağına giderken, hafif ticari araç çarpıyor ve yoluna devam ediyor.

        Oğlum şu an hastanede makineye bağlı yaşıyor. Beyin ölümü gerçekleşti, organları iflas etti. Araç oğluma çarptıktan, 25 dakika sonra müdahale edilmiş. Sürücü kaçmak yerine oğluma yardım etseydi, şu an hafif yaralı olarak yanımda olurdu. Benim oğlum Bursaspor fanatiğiydi. Benim oğlumun geleceğiyle oynadı. Taraftar arkadaşları vardı ve oğlum çok iyi işlere imza atacaktı. Oğlumun hayalleri vardı” diye konuştu.

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