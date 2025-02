Haftanın Kitapları

DENEMELER

(Ralph Waldo Emerson)



Amerikan transandantalizm akımının öncülerinden Ralph Waldo Emerson’ın kaleme aldığı Denemeler, Can Yayınları’nda okurla buluşuyor. Amerikan edebiyatı ve düşünce dünyasında derin bir iz bırakan Emerson’ın Denemeler’i, ilk kez yayımlandığı 1841’den beri her çağda ve her kültürde kendine yer bulmayı başarmış bir başyapıt. Eserleriyle Thoreau, Fuller, Whitman, Dickinson ve Frost gibi ünlü yazarları etkileyen Emerson, Nietzsche, William James, Baudelaire, Marcel Proust, Virginia Woolf ve Jorge Luis Borges’e ise ilham vermiştir. Edebiyat eleştirmeni Harold Bloom’a göre, “Amerikan kültürünün merkezindeki isim” olarak tanımlanan Emerson bu eserinde, “Tarih”, “Özgüven” ve “Aşkın Ruh” gibi ikonikleşmiş yazılarında insanın doğa, din, bilim ve sanatla ilişkisini irdelerken bireyin ruhsal özgürlüğü, toplumsal sınırlamalar ve ahlaki dogmalar gibi evrensel sorulara da yanıt arıyor.