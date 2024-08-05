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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa sert düşüşle açıldı - Borsa Haberleri

        Borsa sert düşüşle açıldı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 6.7 düşüşle başladı. Endekse bağlı devre kesici uygulandı. İşlemlere devam edilmesinin ardından düşüş yüzde 7.07'yi bulunca ikinci kez devre kesici uygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:44
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        Borsa sert düşüşle açıldı
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        Küresel piyasalardaki satış dalgası Borsa İstanbul'u da vurdu. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.7 düşerek 9 bin 769 puana geriledi.

        Bu düşüşün ardından endekse bağlı devre kesici uygulandı. İşlemlere ara verildi. İşlemlerin yeniden başlamasının ardından BIST 100'deki gerileme yüzde 7.07'yi buldu. İkinci kez devre kesici uygulandı.

        Küresel piyasalar haftaya derin satış baskısıyla başladı
        Küresel piyasalar haftaya derin satış baskısıyla başladı

        Küresel borsalarda bugün yaşanan sert gerilemede ABD ekonomisine yönelik resesyon endişeleri etkili oluyor.

        Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Bunun yanında işsizlik oranı da yüzde 4.3'e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş kaydederken 3 yılın zirvesine tırmandı.

        TOKYO BORSASI ÇAKILDI

        Küresel resesyon endişeleri geçen hafta Japonya Merkez Bankasının faiz artırımıyla birleşince Tokyo Borsasında Nikkei 225 endeksi haftanın ilk gününde yüzde 12.4 geriledi. ABD'de Nasdaq vadeli işlemlerinde düşüş yüzde 5'i buldu.

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