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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir - Futbol Haberleri

        Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor!

        Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ve Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un muhtemel rakibi belirlenecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in muhtemel rakibi netleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:21
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        • 1

          Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı bugün yaşanacak.

        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve Lille'i elemesi halinde play-off'a kalacak Fenerbahçe'nin rakibi saat 13.00'te belli olacak.

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi halinde yoluna devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

        • 4

          3. eleme turunda Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de 15.00'te belli olacak.

        • 5

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Dinamo Zagreb

          Kızılyıldız

          Young Boys

          Malmö - PAOK galibi

          Midtjylland - Ferencvaros galibi

        • 6

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Slavia Prag - Union SG galibi

          Dinamo Kiev - Rangers galibi

        • 7

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Anderlecht

          Panathinaikos - Ajax galibi

          Partizan - Lugano galibi

          Karabağ - Ludogorets mağlubu

        • 8

          TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Braga - Servette galibi

          Molde - Cercle Brugge galibi

          Kryvbas KR - Viktoria Plzen galibi

          Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

        • 9

          BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Maribor - Vojvodina galibi

          Trnava - Wisla Krakow galibi

          Paks - Mornar galibi

          St Partick's Athletic - Sabah galibi

          Braga - Sevette mağlubu

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