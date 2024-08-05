Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Bangladeş Başbakanı istifa etti | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bangladeş Başbakanı istifa etti

        Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkedeki şiddet olaylarının ve onlarca insanın hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti. Protestocular Hasina'nın resmi konutunu basarken Hasina, askeri helikopterle Hindistan'daki bir 'güvenli sığınağa' götürüldü. Ordu komutanı, geçici hükümetin kurulması için Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bangladeş Başbakanı istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler, ülkeyi büyük bir iç çatışmaya sürükledi.

        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Haberi Görüntüle

        Ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protesto gösterileri yükselirken, İçişleri Bakanlığı olayları kontrol altına alabilmek için sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilan etti; ancak başarılı olamadı.

        Onbinlerce protestocu Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastı. Hasina, görevinden istifa etti ve Hindistan'daki bir 'güvenli bölgeye' askeri helikopterle götürüldü.

        Ordu komutanı tüm siyasi parti liderleriyle bir görüşme yaparken, ülkede geçici hükümet kurulacağı duyuruldu. Komutan, "Halkımız orduya güvensin. Ülkeye barışı ve huzuru yeniden getireceğiz. Bize biraz zaman verin, çözümü getireceğiz. Son haftalarda protestolarda yaşanan tüm ölüm olaylarını araştıracağız. Öğrencilere sakin olmaları ve evlerine dönmeleri çağrısı yapıyorum" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Habertürk Anasayfa