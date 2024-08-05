Son dakika haberi Instagram açılıyor mu?

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde popüler sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirmişti. Aradan geçen 3 günü aşkın sürede kurumlardan açıklamalar gelirken sosyal medya devinden resmi bir açıklama gelmemişti.

Bugün ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yetkilileri ile Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

"OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.