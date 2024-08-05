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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Meta'dan Türkiye'de Instagram'ın kullanımı açıklaması - Teknoloji Haberleri

        Meta'dan Türkiye'de Instagram'ın kullanımı açıklaması

        Bugün saat 13 sularında BTK ile Instagram yetkilileri arasında bir görüşme başladı. Henüz sonuçlanmayan görüşmede Instagram'a 3 talep iletildi. Bu sırada Meta ise konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:52
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        Meta'dan Instagram açıklaması
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        2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de kullanıma kapalı olan Instagram ile ilgili çatı şirketi Meta'dan ilk kez açıklama geldi. Bugün öğle saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve BTK ile görüşmelere başlayan şirket yetkililerinden açıklama yapıldı.

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        "İŞLETMELER DE MÜŞTERİLERİNE ULAŞAMIYOR"

        Meta'nın sözcüsü ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

        Açıklamada Türk yetkililer ile yapılan müzakerelere değinilmedi.

        Instagram açılıyor mu?
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