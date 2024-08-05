Kenan Doğulu ile Beren Saat, el ele çivileme atladı
Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum tatillerine devam ediyor. Ünlü çift, denize girerken görüntülendi
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum'daki tatillerini sürdürüyor.
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Ünlü çift, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
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Kenan Doğulu, bir hayranının özçekim ricasını geri çevirmedi.
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Öğlen saatlerinde şezlonglarında dinlenen ikili, akşam üstü plajda bulunan mekânda eğlendi.
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Kenan Doğulu ile Beren Saat, ilerleyen dakikalarda iskeleden denize girdi.
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Kenan Doğulu ile Beren Saat, iskeleden el ele çivileme tarzında suya atladı. Çiftin bu atlayışı, çevredekiler tarafından 'Aşk atlayışı' olarak yorumlandı.
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İkili, denizin keyfini uzun süre suda kalarak çıkardı.
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Ünlü çift, denizden çıktıktan sonra otellerine kahkaha atarak döndü.
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İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in tatilinden objektiflere yansıyan diğer fotoğraflar...
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