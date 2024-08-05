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        Haberler Gündem Güncel Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:18
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          Emet'te yeni evlenen çift, en mutlu gecelerinde kazada can verdi.

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          Göncek köyü imamı Mustafa Özer (23) idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.

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          İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Ekipler, sürücü Mustafa ile eşi Havva Nur Özer'in (22) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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          Yaralanan diğer araç sürücüsü Aldemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Kazada hayatını kaybeden çiftin, Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan kendi düğünlerinden döndükleri öğrenildi.

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