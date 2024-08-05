Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti.
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Emet'te yeni evlenen çift, en mutlu gecelerinde kazada can verdi.
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Göncek köyü imamı Mustafa Özer (23) idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, sürücü Mustafa ile eşi Havva Nur Özer'in (22) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Yaralanan diğer araç sürücüsü Aldemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kazada hayatını kaybeden çiftin, Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan kendi düğünlerinden döndükleri öğrenildi.
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