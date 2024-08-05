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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi: Temmuz ayında TÜFE yıllık yüzde 61,78 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi: Temmuz enflasyonu açıklandı

        Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78e geriledi. Aylık enflasyon ise haziranda yüzde 1,64 iken temmuzda yüzde 3,23'e yükseldi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:43
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        Temmuz enflasyonu açıklandı
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        TÜFE'deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

        Aylık enflasyon ise haziranda yüzde 1,64 iken temmuzda yüzde 3,23'e yükseldi.

        ZAM ŞAMPİYONU ELEKTRİK

        Temmuzda aylık olarak en yüksek artış gösteren yüzde 38 ile elektrik oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

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        Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler yer aldı.

        Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları takip etti.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

        Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu.

        Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ENFLASYON DEĞERKENDİRMESİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Cevdet Yılmaz, "Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Yıllık tüketici enflasyon oranının, ağustos ayında yüzde 50'li düzeye, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildiren Yılmaz, aylık tüketici enflasyonunun temmuz ayında, belirli bazı kalemlerde fiyat ve vergi ayarlamaları neticesinde bir önceki aya göre daha yüksek düzeyde, yüzde 3,23 olarak gerçekleştiğini aktardı.

        Aylık enflasyonda, enerji, alkol ve tütün grubundaki dönemsel fiyat artışlarına bağlı, geçici yaşanan bu gelişmeye rağmen, yıllık enflasyonun bir önceki aya göre belirgin bir şekilde, yaklaşık 10 puan azalarak yüzde 61,8 düzeyine indiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Temmuz ayında enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki (B ve C) aylık artış yaklaşık yüzde 2,5 oranıyla görece daha sınırlı düzeyde gerçekleşirken, temel mal grubundaki fiyat artışı ise iç talepteki yavaşlamayla birlikte diğer gruplara kıyasla daha ılımlı seyretti. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon göstergelerindeki yaklaşık 10 puana varan belirgin düşüşler devam etti.

        Enflasyonla mücadele ederken ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözetiyoruz. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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