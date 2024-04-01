Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu. Nevşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 31 Mart Yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin Nevşehir için saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Nevşehir seçim sonuçları da açıklandı. İşte Nevşehir il yerel seçim sonuçları, oy oranları...
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2024 Nevşehir Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oluyor. Nevşehir'in yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla şekilleniyor. Peki, Nevşehir il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, Nevşehir yerel seçim sonuçları ve oy oranları...
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2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Resmi olmayan verilere göre; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu. AK Parti'nin adayı Rasim Arı, yüzde 52.03 oy aldı.
NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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31 MART 2024 NEVŞEHİR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Nevşehir ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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2019 NEVŞEHİR BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 Yılında yapılan Nevşehir Belediye seçiminde 109.602 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 51,58 oy oranıyla seçimi kazandı ve Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan MHP yüzde 34,33, İyi Parti ise yüzde 10,27 oy oranıyla seçimi tamamladı.