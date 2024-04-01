Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi oldu! Amasya Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Amasya ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Amasya Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...
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Yerel seçimler, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Bu kapsamda kesin olmaya sonuçlara göre Amasya Belediye Başkanı belli olurken, "Amasya Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Amasya Belediye Başkanı...
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AMASYA BELEDİYE BAŞKANI TURGAY SEVİNDİ OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Amasya şehrinin Belediye Başkanı yüzde 42.84 oy oranı ile CHP adayı Turgay Sevindi oldu.
Amasya ilinde açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Sevindi'nin belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 AMASYA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Amasya ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Göynücek: Ak Parti ilçe adayı Kemal Şahin yüzde 47.82 ile kazandı.
Gümüşhacıköy: CHP ilçe adayı Zehra Özyol yüzde 45.58 ile kazandı.
Hamamözü: Ak Parti ilçe adayı Cihan Demir yüzde 46.39 ile kazandı.
Merzifon: CHP ilçe adayı Alp Kargı yüzde 43.80 ile kazandı.
Suluova: MHP ilçe adayı Rifat Uzun yüzde 49.18 ile kazandı.
Taşova: CHP ilçe adayı Ömer Özalp yüzde 45.89 ile kazandı.
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2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya'da Mehmet Sarı Belediye Başkanı seçildi.