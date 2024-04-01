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        Haberler Gündem Adana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Adana Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Adana Belediye Başkanı X oldu! Adana Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Adana ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Adana Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...

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        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 08:35 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:35
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