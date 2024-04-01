Adana Belediye Başkanı X oldu! Adana Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Adana ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Adana Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...
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Yerel seçimler, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Bu kapsamda kesin olmaya sonuçlara göre Adana Belediye Başkanı belli olurken, "Adana Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Adana Belediye Başkanı...
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ADANA BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Adana şehrinin Belediye Başkanı CHP'nin adayı yüzde 46,54 ile Zeydan Karalar oldu.
Adana ilinde açılan sandık sayısı yüzde 99,02'ye ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Zeydan Karalar'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 ADANA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Adana ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Çukurova: CHP yüzde 52,64
Sarıçam: MHP yüzde 40,52
Seyhan: CHP yüzde 41,61
Yüreğir: CHP yüzde 40,45
Karaisalı: MHP yüzde 44,76
Aladağ: CHP yüzde 48,51
Ceyhan: CHP yüzde 45,67
Feke: Yeniden Refah Partisi yüzde 36,26
İmamoğlu: CHP yüzde 47,97
Karataş: CHP yüzde 50,50
Kozan: MHP yüzde 28,06
Pozantı: MHP yüzde 38,31
Saimbeyli: Bağımsız Aday Mahmut Dal yüzde 23,72
Tufanbeyli: CHP yüzde 50,38
Yumurtalık: CHP yüzde 40,92
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2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
PARTİ İLÇE OY ORANI
AK Parti Aladağ 5406 55.53
CHP Ceyhan 33200 51.28
CHP Çukurova 116722 59.66
MHP Feke 3586 65.51
MHP İmamoğlu 7518 38.41
PARTİ OY ORANI
CHP 365009 %41.47
AK Parti 211654 %24.05
MHP 173454 %19.71
İYİ Parti 41962 %4.77
SP 26085 %2.96
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