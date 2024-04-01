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        Haberler Gündem Son dakika: Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Adıyaman Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere oldu! Adıyaman Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Adıyaman ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Adıyaman Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:21 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:21
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        • 1

          Yerel seçimler, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Bu kapsamda kesin olmaya sonuçlara göre Adıyaman Belediye Başkanı belli olurken, "Adıyaman Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Adıyaman Belediye Başkanı...

          GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI X OLDU!

          Anadolu Ajansı verilerine göre saat 01.15 itibarıyla sandıkların yüzde 99.5'i açıldı

          Resmi olmayan verilere göre Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere oldu.

          CHP adayı Abdurrahman Tutdere, oyların yüzde 49.71'ini aldı. Rakibi AK Parti adayı Ziya Polat ise oyların yüzde yüzde 27.45'ini aldı.

          ADIYAMAN SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          31 MART 2024 ADIYAMAN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

          Adıyaman ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

          İşte Adıyaman ilçelerinde kesin olmayan seçim sonuçlara göre kazanan belediye başkanları.

          Besni - Reşit Alkan - AK Parti - yüzde 38.75

          Çelikhan - Mahmut Şahin - DEVA - yüzde 33.65

          Gerger - Erkan Aksoy - AK Parti - yüzde 55.17

          Gölbaşı - Ahmet Değirmenci - CHP - yüzde 40.43

          Kâhta - Mehmet Can Hallaç - AK Parti - yüzde 35.72

          Samsat - Halil Fırat - AK Parti - yüzde 70.84

          Sincik - Mehmet Yakan - AK Parti - yüzde 57.33

          Tut - Ercan Öncebe - AK Parti - yüzde 50.29

        • 4

          2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

          2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

          Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

          31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adıyaman'da Süleyman Kılınç Belediye Başkanı seçildi.

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