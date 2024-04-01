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        Haberler Gündem Aksaray Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Aksaray Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer oldu! Aksaray Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Aksaray ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Aksaray Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...

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        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 00:54 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:54
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