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        Haberler Gündem Osmaniye Belediye Başkanı kim oldu? Osmaniye Yerel Seçim Sonuçları 2024 - Osmaniye Belediye Başkanı belli oldu

        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet oldu. Osmaniye Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye'de 61.430.934 seçmen, 31 Mart Yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin Osmaniye için saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Osmaniye seçim sonuçları da açıklandı. İşte Osmaniye il yerel seçim sonuçları, oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 05:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:20
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        • 1

          2024 Osmaniye Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oluyor. Osmaniye'nin yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla şekilleniyor. Peki, Osmaniye il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, Osmaniye yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

        • 2

          2024 OSMANİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

          Resmi olmayan verilere göre; Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet oldu. MHP'nin adayı İbrahim Çenet, yüzde 39.77 oy aldı.

          OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

          GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          31 MART 2024 OSMANİYE İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

          Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Osmaniye ilçelerinin seçim sonuçları;

          Bahçe- Zeynel Mete Kadıoğlu- MHP %51,50

          Düziçi- Mustafa İba- Ak Parti %31,08

          Hasanbeyli- Şevket Yumrutepe- Ak Parti %31,14

          Kadirli- Mustafa Mert Olcar- CHP %47,37

          Sumbas- Zeki Demiroğlu- Ak Parti %42,97

          Toprakkale- Bekirhan Uyutmaz- Ak Parti %39,40

          OSMANİYE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          2019 OSMANİYE BELEDİYE SEÇİM SONUCU

          2019 Yılında yapılan Osmaniye Belediye seçiminde 223.506 seçmen oy kullandı. MHP aldığı yüzde 54,44 oy oranıyla seçimi kazandı ve Kadir Kara, Osmaniye Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan İyi Parti yüzde 19,69 oy oranıyla seçimi tamamladı.

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