Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir oldu! Niğde Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
31 Mart Yerel seçimler için sandıklarda oy sayımı sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Niğde seçim sonuçları da açıklandı. İşte Niğde il yerel seçim sonuçları, oy oranları...
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2024 Niğde Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oldu. Niğde'nin yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla şekilleniyor. Peki, Niğde il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, Niğde yerel seçim sonuçları ve oy oranları...
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2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan verilere göre; Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir oldu. AK Parti adayı Emrah Özdemir yüzde 36,30 oy aldı. CHP Belediye Başkan Adayı Hulus Özen ise yüzde 25,66 oy aldı.
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NİĞDE İLÇELERİ
Altunhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Merkez
Ulukışla
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2019 NİĞDE BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 Yılında yapılan Niğde Belediye seçiminde 109.602 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 37,13 oy oranıyla seçimi kazandı ve Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan İyi Parti yüzde 28,12, MHP ise yüzde 18,57 oy oranıyla seçimi tamamladı.