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        Haberler Gündem Niğde Belediye Başkanı kim oldu? Niğde Yerel Seçim Sonuçları 2024 - Niğde Belediye Başkanı belli oldu!

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir oldu! Niğde Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart Yerel seçimler için sandıklarda oy sayımı sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Niğde seçim sonuçları da açıklandı. İşte Niğde il yerel seçim sonuçları, oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 00:44 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:33
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        • 1

          2024 Niğde Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oldu. Niğde'nin yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla şekilleniyor. Peki, Niğde il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, Niğde yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

        • 2

          2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

          Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

          Resmi olmayan verilere göre; Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir oldu. AK Parti adayı Emrah Özdemir yüzde 36,30 oy aldı. CHP Belediye Başkan Adayı Hulus Özen ise yüzde 25,66 oy aldı.

          NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

          GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          NİĞDE İLÇELERİ

          Altunhisar

          Bor

          Çamardı

          Çiftlik

          Merkez

          Ulukışla

        • 4

          2019 NİĞDE BELEDİYE SEÇİM SONUCU

          2019 Yılında yapılan Niğde Belediye seçiminde 109.602 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 37,13 oy oranıyla seçimi kazandı ve Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan İyi Parti yüzde 28,12, MHP ise yüzde 18,57 oy oranıyla seçimi tamamladı.

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