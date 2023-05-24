HABERTURK.COM

Netflix hesap paylaşımı ile birden fazla kişinin aynı hesabı kullanmasının önüne geçmek için bu işlemi ücretli hale getireceğini bir süre önce açıklamıştı. Bazı pazarlarda bu sistemi devreye alan firma iptallerle karşı karşıya kalmasının ardından büyük pazarlarda hayata geçişini ertelemişti. ABD'nin başı çektiği bu pazarlarda bugün itibarıyla kademeli olarak ücretli hizmet başlıyor.

ŞİFRE PAYLAŞIMI 7.99 DOLAR OLACAK

Yeni kurallara göre, ABD'li abonelerin ya insanları Netflix hesaplarından atmaları ya da ana hanelerinin dışındakiler için ek bir üyelik için ayda 7.99 dolar ödemeleri gerekecek.

Bu özellik çok fazla tüketici tepkisiyle karşılandı, ancak Netflix yatırımcılara bazı erken iptallere rağmen, şifre baskısının bir işletme olarak uzun vadeli büyümesine ve finansal sağlığına faydalı olacağına inandığını söyledi.

İZLEME GEÇMİŞLERİNİ AKTARABİLECEKLER

Şirket, mevcut abonelerin hesaplarında hangi cihazların oturum açtığını görüntülemeleri ve erişimleri olmaması gerekenleri kaldırmalarının yanı sıra şifrelerini sıfırlamak için araçlar da dahil olmak üzere bu geçişi kolaylaştırmak için araçlar sunacağını açıkladı.

Başka birinin Netflix hesabını paylaşanlar için, izleme geçmişleri ve izleme listeleri de dahil olmak üzere mevcut hesap bilgilerini yeniden konumlandırmalarına yardımcı olacak bir "Profili Aktar" seçeneği aracılığıyla kendi hesaplarına geçiş yapabilecekler.

Benzer değişiklikler önümüzdeki haftalarda ve aylarda küresel pazara yayılacak.

ÖNERİLEN VİDEO