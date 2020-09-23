Türkiye’de kullanıma açılan dijital servislere her geçen gün bir yenisi eklenirken, online müzik, online dizi/film ve bulut depolama servisleri artık dijital dünyadaki kullanıcıların temel tüketimleri haline geldi.
Spotify’ından Apple Music’ine; Netflix’inden, YouTube Premium’una; iCloud’tan, Google Drive’a pek çok uluslararası teknoloji servisinin faaliyet gösterdiği Türkiye pazarına en son e-ticaret platformu Amazon’un Amazon Prime servisi de girdi.
Yabancı dijital servislerin yer aldığı bu pazarda, yerli oyuncular da hem TV, hem müzik, hem de bulut depolama hizmetleri ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.
Peki Türkiye’de ortalama bir dijital tüketici, bu servisler için ayda ne kadar para ödüyor? İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre müziğini online abonelik ile dinleyen; dizisini, filmini, TV’sini yine online servisler aracılığıyla seyreden ve de fotoğraf, video ve benzeri belgelerini depolamak için bulut servisi satın alan bir tüketicinin aylık olarak ödemek durumunda olduğu ücretler…
Bu servislerde belirli dönemlerde sunulan, ilk bir ay veya 3 ay ücretsiz gibi kampanya dönemleri dışında uygulanan aylık abonelik fiyatlarını dikkate aldığımızda şu tablolarla karşılaşıyoruz: (Siz de bu popüler servislerin aylık abonelik ücretlerini esas alarak, kendi dijital harcama sepetinizi oluşturabilirsiniz)
ONLINE MÜZİK SERVİSLERİ
ONLINE DİZİ & FİLM PLATFORMLARI
BULUT DEPOLAMA SERVİSLERİ
AYDA 5 TL, 10 TL DERKEN....
Müzikte Apple Music, Spotify, Deezer ve YouTube Music'in yanısıra Turkcell'in fizy'si ve Türk Telekom'un muud'u gibi alternatiflerle karşı karşıya olan dijital kullanıcılar, online dizi&film&TV&video alanında ise Netflix, YouTube Premium, Turkcell TV+, BluTV gibi seçeneklere şimdi Amazon Prime da eklendi.
Kullanıcıların hem fotoğraf ve video gibi kişisel belgelerini saklamak için hem de mobil cihazlarını yedeklemek için kullandığı bir diğer artık temel ihtiyaç haline gelmeye aday servis ise hiö şüphesiz ki bulut depolama servisleri. Bu alanda da Google'ın One'ı, Apple'ın iCloud'u gibi çok kullanılan servislerin yanında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un da depolama hizmetleri bulunuyor.
Gelelim aylık 5 TL, 15 TL, 20 TL gibi rakamlarla tüketicilerin kolayca abone olduğu bu servislere aylık ortalama ayrılan toplam bütçeye...
OYUN DA VARSA...
Hiç şüphesiz ki kullanıcıdan kullanıcıya ve ihtiyaca göre değişmekle birlikte, Netflix'te en çok tercih edilen standart paketi olan, müziği için Spotify'ın aile aboneliğini seçen, telefon yedeklemesi için iCloud'ta paylaşabileceği 200 GB'yi belirleyen, bunlara ek olarak da Amazon'un son servisi Prime'ı da hem e-ticaret hem de video içerikleri için alan bir kişi ayda toplam 85 TL'yi gözden çıkarıyor. Buna bir de 'YouTube'u da reklamsız izleyeyim' derseniz, aylık ödenmesi gereen toplam rakam 100 TL'yi aşıyor.
Üstelik bu servislerin maliyetlerini hesaplarken, oyunu hiç dikkate almadık. Örneğin Türkiye'deki fiyatı aylık 34.99 TL olan Apple Arcade gibi bir platformu da aylık dijital tüketim sepetinize atarsanız, her ay harcanan toplam rakam 150 TL'yi buluyor.
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