NEVER HAVE I EVER

Travmatik bir yılın ardından Hint kökenli Amerkali bir gencin tek isteği sosyal statüsüne çekidüzen vermektir. Ancak ailesi, arkadaşları ve duyguları işini zorlaştırır. 4. sezon yeni bölümleriyle, 8 Haziran'da ekranlarda.