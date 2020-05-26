Netflix Dark 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Final sezonu ile son kez izleyicisi ile buluşacak olan Dark, Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yaratılan bilim kurgu ve gerilim türündeki Alman internet dizisi olarak yer alıyor.



NETFLİX DARK 3. SEZON NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dark’ın 3. ve final sezonu 27 Haziran’da yayınlanacak. 3. sezon ilk fragmanı Türkiye saati ile 11:00'da yayınlandı.

DARK'IN KONUSU NEDİR?

Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir.

Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.

2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.

Birinci sezonda sadece Kahnwald, Nielsen, Doppler ve Tiedemann ailelerinin sırları ortaya dökülmeye başlamamış ayrıca ortadan kaybolan çocuklar ile kasabanın ve sakinlerinin arasındaki bağlar su yüzüne çıktıkça ailelerin hayatları da mahvolmaya başlamıştır.