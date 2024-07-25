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        Haberler Dünya Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu: Dışarıda protesto gösterisi düzenlendi | Dış Haberler

        Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu: Dışarıda protesto gösterisi düzenlendi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto eden gruba müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:09
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        Netanyahu'nun konuşmasına protesto
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        ABD Kongresi'ne hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik başkent Washington'daki protestolarda polis ile göstericiler karşı karşıya geldi.

        Sabah saatlerinden itibaren Washington'ın çeşitli yerlerinde devam eden Netanyahu karşıtı gösteriler, Kongre binası çevresinde öğleden sonra da devam etti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını yaptığı Kongre binasının kuzey kanadında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde slogan attı.

        Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

        Göstericiler, Union İstasyonu'nun önündeki ABD bayrağını indirerek ateşe verdi. Göndere Filistin bayrağı çekildi.

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        #ABD
        #Netanyahu
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