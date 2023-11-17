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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nesrin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NESRİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Nesrin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nesrin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nesrin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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NESRİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nesrin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bir tür yaban gülü.

NESRİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nesrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nesrin adını koymak caizdir.

NESRİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nesrin ismini kullanan 62.098 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nesrin ismini kullanan 12.145 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nesrin ismini kullanan 4.118 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nesrin ismini kullanan 4.538 kişi bulunmaktadır.

NESRİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nesrin ismindekiler iş dünyasında iyi bir gözlemcidirler ve çok önemli modacı, yazar olabilirler. Ancak çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkıntı yaşayabilirler. Maymun iştahlı olabilirler ve işlerini bitirmeden başka işlere başlamaları başarısızlıklarına neden olabilir. Dengeli ve dikkatli hareket etmelidirler. Oldukça düşünceli ve merhametli insanlardır. Yaratıcı yönleri çoktur.

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