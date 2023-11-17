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        Haberler Yaşam Yezra İsminin Anlamı Nedir? Yezra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Yezra isminin anlamı nedir? Yezra ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Yezra adının anlamını biliyor musunuz? Yezra ismi farklı anlamları taşımaktadır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:01
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        Yezra isminin anlamı nedir?
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        İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yezra isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        YEZRA ADININ ANLAMI NEDİR?

        Yezra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yezra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yezra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        YEZRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yezra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Çoğalma, yayılma.

        YEZRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Yezra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Yezra adını koymak caizdir.

        YEZRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Yezra ismini kullanan 1.174 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Yezra ismini kullanan 530 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Yezra ismini kullanan 107 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Yezra ismini kullanan 52 kişi bulunmaktadır.

        YEZRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Yezra ismindekiler yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Sokakta bile gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih edecek kişilerdir. Yüksek standartlara sahip, lüksü seven insanlardır. Sevecen, sempatik, sağduyuludurlar. Zeki insanlardır. Çabuk düşünür ve düşüncelerini hayata geçirmeyi severler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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