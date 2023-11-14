Nepal, TikTok’u toplumsal uyuma zarar verdiği gerekçesiyle yasakladı

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Getty Images

Nepal, sosyal medya platformu TikTok’u toplumsal uyuma zarar verdiği gerekçesiyle yasakladı.

Nepal’in uygulamaya soktuğu yeni kanuna göre sosyal medya şirketlerinin ülkede irtibat ofisleri kurması gerekiyor.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, Hindistan gibi bazı ülkelerde yasaklı.

Bu yılın başında ABD’nin Montana eyaleti de yaklaşık bir milyar üyesi olan TikTok’u yasaklayan ilk Amerikan eyaleti olmuştu.

İngiltere parlamentosu da kendi internet ağında uygulamayı yasakladı.

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Nepal İletişim Bakanı Rekha Sharma, BBC’ye yaptığı açıklamada platformun yanlış bilgi yaydığını aktardı.

Koalisyon hükümeti üyelerinden ve parlamentonun kıdemli lideri Gagan Thapa ise bu kararın ifade özgürlüğüne zarar verebileceğini belirterek hükümetin yasaklamak yerine platformu düzenleme yolunu seçmesi gerektiğini aktardı.

TikTok, kullanıcılarının verilerini Çin hükümetine verdiği iddiası yüzünden dünyanın dört bir yanında yetkililerin hedefi oldu.

Platformun sahibi olan ByteDance ise iddiaları reddediyor.

TikTok, Nepal’da en çok kullanılan üçüncü uygulama.