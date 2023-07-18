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Çok sayıda etnik unsurun yer aldığı ve buna bağlı olarak birden fazla dilin konuşulduğu Nepal’de kast sistemi adı verilen bir toplumsal tabakalaşma hakimdir. Küçük topluluklar şeklinde yaşayan insanları bünyesinde barındıran Nepal nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Nepal para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Nepal Nerede?

Nepal hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Asya kıtası olacaktır. Asya’nın güneyinde Hint ve Çin devletlerinin tam arasında yer alan bir ülke olan Nepal kuzeyde Çin; doğu, batı ve güneyde ise Hindistan ile çevrilidir. Sahip olduğu toprakların büyük bir bölümü Himalayaların eteklerinde yer alan ve denize kıyısı olmayan Nepal’in resmi ismi Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti’dir.

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M.S 4. Yüzyılda, bölgede Hint prensliklerinin kurulmasıyla tarihi başlayan Nepal, 18. Yüzyıla kadar prenslikler şeklinde yönetilmiş; 1769 yılında ise bir krallık halini almıştır. İngilizlerin bölgedeki gücünü arttırmasıyla 19. Yüzyıldan itibaren İngiltere’nin etki alanına giren Nepal’in yeniden bağımsız olduğu tarih ise 1923’tür. 1996 ile 2006 yılları arasında bir iç savaşa da sahne olan Nepal; 2008 tarihinde ise Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti adını almıştır. Günümüzde Birleşmiş Miletler, Bağlantısızlar Hareketi ve Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası organizasyonlara da üye olan Nepal; bölgesinin önemli güçleri arasında yer almaktadır.

Nepal Başkenti

Güney Asya’nın önemli devletleri arasında yer alan Nepal’in başkenti Katmandu’dur. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük şehri de olan Katmandu aynı zamanda Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’nın da merkezi konumundadır. Neredeyse 2000 yıllık bir tarihe ve çok sayıda tapınağına sahip olan bu başkentin ana gelir kaynağını ise turizm oluşturmaktadır. Ayrıca şehirde bulunan bu Hindu ve Budist tapınaklarının birçoğu, UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır.

Nepal Nüfusu

2023 verileri göre Nepal’in nüfusu 28 milyon kişiden meydana gelmektedir. Birçok farklı etnik unsurun yer aldığı ve bu sebeple birden fazla dilin konuşulduğu bu nüfus içinde en kalabalık grubu ise Brehmenler oluşturmaktadır. Brehmenlerin yanı sıra başta Hintliler olmak üzere Nevarlar, Grunglar, Magarlar ve Kamiler gibi gruplara da ev sahipliği yapan Nepal’de, nüfusun yaklaşık %80’i ise Hinduizm inancına mensuptur.

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Nepal Para Birimi

Nepal’de kullanılan resmi para birimin adı Nepal rupisidir. İlk kez 1 Ocak 1933 tarihinde basılarak piyasaya sürülen bu para biriminin uluslararası piyasalardaki sembolü ise NPR’dir.

Nepal Bayrağının Anlamı

1962 yılında kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olan Nepal bayrağı; kırmızı bir zeminin etrafına çekilmiş olan mavi şeritten ve kırmızı zemin üzerinde yer alan beyaz bir ay ile güneşten meydana gelmektedir. Kırmızı rengin zaferleri, mavi rengin ise barışı simgelediği Nepal bayrağındaki ay 1951’e kadar ülkeyi yöneten Rana ailesini, güneş ise sarayı sembolize etmektedir.

Nepal Şehirleri

İdari olarak 75 bölgeye ayrılarak yönetilen Nepal’de toplam 217 şehir yer almaktadır. Bu 217 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Katmandu

Birganj

Dharan

Janakpur

Lalitpur

Nepal Türkiye Saat Farkı

Nepal ile Türkiye yerel saatleri arasında 2 saat 45 dakikalık bir fark bulunmaktadır ve Nepal Türkiye’den 2 saat 45 dakika daha ileridedir.

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