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Etnik açıdan oldukça büyük bir çeşitlilik gösteren Özbekistan nüfusunun büyük bir kısmı kırsal alanda yaşamakta ve buralarda ağırlıklı olarak tarımsal faaliyette bulunmaktadırlar. Orta Asya’nın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi olan Özbekistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Özbekistan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Özbekistan Nerede?

Özbekistan hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Orta Asya olarak isimlendirilen coğrafyada yer alan Özbekistan; kuzeyde Kazakistan, güneyde Afganistan, kuzeydoğuda Kırgızistan, güneydoğuda Tacikistan, güneybatıda ise Türkmenistan ile çevrelenmiştir.

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Günümüzden yaklaşık 3000 bin yıl önce İskitlerin gelmesiyle yerleşime açık hale gelen Özbekistan; tarih boyunca Makedonya Krallığı, Persler, Sasaniler, Moğollar ve Timur İmparatorluğu gibi birçok büyük gücün egemenliği altına girmiştir. 19. Yüzyıldan itibaren Rusya’nın kontrolü altına giren Özbekistan’ın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1991’dir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Özbekistan Cumhuriyeti adını alan bu devlet, bugün Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü ve OSCE gibi birçok uluslararası organizasyonun da üyesidir.

Özbekistan Başkenti

Orta Asya’nın en önemli devletlerinden bir tanesi olan Özbekistan’ın başkenti Taşkent’tir. Özbekistan’ın kuzeydoğusunda yer alan ve sahip olduğu nüfusla Orta Asya’nın en büyük kenti konumunda olan bu şehrin Özbekistan’ın başkenti olması ise 1930 yılında gerçekleşmiştir. Günümüzde şehir hâkimi adı verilen ve Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından atanan valiler ile yöneltilmekte olan bu başkent, sahip olduğu külliyeler, Sovyetler döneminden kalan mimar eserler ve doğal güzelliği ile dikkat çekmektedir.

Özbekistan Nüfusu

2023 verilerine göre Özbekistan’ın nüfusu 35 milyon 174 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık 60 farklı etnik unsuru da bünyesinde barındıran bu nüfus içindeki en kalabalık unsur ise %80’li bir oranla Özbeklerden oluşmakta; ağırlıklı olan bu Özbek nüfusu %6 ile Ruslar, %5 ile de Tacikler takip etmektedir. Halkın neredeyse %95’inin İslamiyet inancına mensup olduğu Özbekistan’da, %2 oranında Ortodokslar’ da yaşamaktadır.

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Özbekistan Para Birimi

Özbekistan Cumhuriyeti’nde kullanılan resmi para biriminin ismi Özbek somudur. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla egemen bir devlet olan Özbekistan, 1992 yılına kadar Rus rublesini kullanmaya devam etmiş; bu tarihten itibaren ise yeni para birimi olarak Özbekistan somunu tedavüle sokmuştur.

Özbekistan Bayrağının Anlamı

18 Kasım 1991 tarihinde alınan bir kararla yeni bağımsızlığını kazanan ülkenin resmi bayrağı olan Özbekistan bayrağı; mavi, beyaz ve yeşil renkten oluşturulmuş iç yatay şerit ile mavi şerit üzerinde yer alan bir hilal ve 12 yıldızdan meydana gelmektedir. Özbekistan bayrağının en üstünde yer alan mavi renk gökyüzünü ve suyu, beyaz renk barışı, yeşil renk ise yaşamı ve doğayı temsil etmektedir. Mavi şerit üstünde yer alan hilal ise Özbek ulusunun yeniden doğuşunu, 12 yıldız ise halkın mutluluk arayışını sembolize eder.

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Özbekistan Şehirleri

Özbekistan Cumhuriyeti idari açıdan 1 bağımsız il, 1 özerk cumhuriyet ve 12 şehirden meydana gelmektedir. Bu 12 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Taşkent

Semerkand

Buhara

Fergana

Namangan

Özbekistan Türkiye Saat Farkı

Özbekistan ile Türkiye arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Özbekistan’da kullanılan yerel saat Türkiye’den 2 saat ileridedir.

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