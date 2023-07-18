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Günümüzde Suud hanedanı tarafından yönetilen ve kralın aynı zamanda devlet başkanı olduğu Suudi Arabistan’da nüfusun yaklaşık %90’i ise Araplardan meydana gelmektedir. Peki, Suudi Arabistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Suudi Arabistan bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Suudi Arabistan Nerede?

Suudi Arabistan hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Asya kıtası olacaktır. Asya kıtasının batısındaki Arap Yarımadası üzerinde konumlanmış olan Suudi Arabistan; batıda Kızıldeniz, kuzeydoğuda Basra Körfezi, doğuda Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn, güneyde Yemen, güneydoğuda ise Umman ile çevrelenmiştir.

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Suudi Arabistan’ın kurucu hanedanı olan Suud ailesini varlığı 15. yüzyıla dayanmaktadır. 16. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti idaresi altında kalmış olan Suudi Arabistan’ın bağımsız bir krallık olarak tarih sahnesine çıktığı tarih ise 1932’dir. 1. Dünya Savaşı’nın ardından 1921 ile 1926 tarihleri arasında Mekke ve Cidde bölgesini ele geçiren Abdülaziz bin Suud; 1926 tarihinde Hicaz kralı, 1932 tarihinde ise Suudi Arabistan kralı ilan edilmiştir.

Suudi Arabistan Başkenti

Arap Yarımadası’nın en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dır. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük şehri de olan Riyad; ülkenin tam ortasında yer almaktadır. Sadece ülkenin değil bölgenin de en kalabalık şehirlerinden bir tanesi olan Riyad aynı zamanda Suudi Arabistan’ın ekonomik ve kültürel merkezi konumundadır. Özellikle petrolün keşfedilmesiyle beraber 2. Dünya Savaşı’nın ardından hızlıca gelişen bu başkent; sahip olduğu devasa gökdelenler ile de dikkat çekmektedir.

Suudi Arabistan Nüfusu

2023 verilerine göre Suudi Arabistan’ın nüfusu 39 milyon 900 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık olarak yıllık %6’lık bir nüfus artış oranına sahip olan Suudi Arabistan’da nüfusun büyük bir çoğunluğu Araplardan meydana gelmektedir. Ağırlıklı olarak Hicaz ve Necd bölgesinde yaşayan Suudi nüfusunun %80’i kentlerde geri kalan %20’si ise kırsal kesimde ikamet etmektedir. Dini inanç hususunda ise Suudi Arabistan nüfusunun neredeyse tamamı İslamiyet inancına mensuptur.

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Suudi Arabistan Para Birimi

Suudi Arabistan’da kullanılan resmi para birimi Suudi Arabistan riyalidir. Suudi Arabistan Merkez Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise SAR’dır.

Suudi Arabistan Bayrağının Anlamı

15 Mart 1973 senesinde alınan bir kararla ülkenin resmi bayrağı olarak kabul edilen Suudi Arabistan bayrağı; yeşil bir zemin üzerinde yer alan kelime-i tevhid’den (lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) ve bu yazının altındaki kılıçtan meydana gelmektedir. Bayrağın zemininde yer alan yeşil renk İslamiyet inancının bayrağın altında yer alan kılıç ise adaleti temsil etmektedir.

Suudi Arabistan Şehirleri

İdari açıdan 13 ayrı bölgeye ayrılan Suudi Arabistan’da toplamda 118 şehir bulunmaktadır. İçinde farklı statüye sahip olan şehirleri de barındıran bu listede öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Riyad

Cidde

Mekke

Medine

Ed Dammam

Taif

Suudi Arabistan Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Suudi Arabistan’da kullanılan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farklı bulunmamaktadır.

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