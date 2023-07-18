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Tayland, genel olarak keskin sınıf ayrılıkları taşımayan bir yapıya sahiptir. Peki, yaklaşık %93’ünün okuryazar olduğu ve artış hızının yıllık ortalama %3 civarında olduğu Tayland nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Tayland para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Tayland Nerede?

Tayland hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Güneydoğu Asya’da Hindiçin yarımadası’nın tam ortasında yer alan Tayland; kuzeyde Burma ve Laos, doğuda Siyam Körfezi ve Kamboçya, güneyde Malezya batıda ise Burma ve Andaman Denizi ile çevrelenmiş bir ülkedir.

İlk yerleşimlerin günümüzden yaklaşık 40 bin sene önce gerçekleştiği düşünülen Tayland; 1238 ile 1932 tarihleri arasında mutlak monarşi ile yönetilmiş; 1932 yılında ise yeni yönetim biçimi olarak parlamenter monarşiyi kabul etmiştir. Son yıllarda özellikle sanayi alanında yaptığı atılımlar ile, dünyanın önemli ekonomilerinden biri olma yoluna ilerleyen Tayland; Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği olan ASEAN’ın da kurucu üyesidir.

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Tayland Başkenti

Önemli bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Tayland’ın başkenti Bangkok’tur. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri de olan bu başkent, 1782 yılında kurulmuştur. 50 bölgeden meydana gelen ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Bangkok, sahip olduğu 40 bin tapınak ile de dikkat çekmektedir. Şehrin içinde yer alan kanallar sebebiyle Doğu’nun Venedik’i olarak da anılan Bangkok, dünyanın en çok turist çeken şehirleri listesinde de ilk sırada yer almaktadır.

Tayland Nüfusu

2023 verilerine göre Tayland’ın nüfusu 69 milyon 400 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık %75’i Taylardan, geriye kalan kısım ise Çinliler, Malaylar ve Kmerler gibi çeşitli Asyalı etnik gruplardan meydana gelen Tayland nüfusu içinde okuryazarlık oranı ise %93 civarındadır. Tayca ya da Merkez Tay dilinin resmi dil olarak konuşulduğu ülkede, nüfusun yaklaşık olarak %10’unu oluşturan Çinliler ise kendi dillerini konuşmaktadırlar. Dini inanç hususunda ise nüfusun yaklaşık %95’i Budizm’in Therevada koluna mensuptur.

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Tayland Para Birimi

Tayland’da kullanılan resmi para biriminin adı Tayland bahtıdır. Güneydoğu Asya coğrafyasının en güçlü para birimlerinden bir tanesi olan Tayland bahtının uluslararası piyasalardaki sembolü ise THB’dir.

Tayland Bayrağının Anlamı

İlk kez 1917 yılında tasarlanan Tayland bayrağı; kırmızı, beyaz, mor, beyaz ve kırmızı renkten oluşan 5 şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın en üst ve en altında yer alan kırmızı şerit, savaşlarda dökülen kanları, kırmızı renklerin altında ve üstünde yer alan beyaz renk Budizm inanıcını ve dürüstlüğü, bayrağın en ortasında yer alan mavi şerit ise Thai Krallığı’nı sembolize etmektedir.

Tayland Şehirleri

Kuzey, güney, doğu, batı, kuzeydoğu ve orta olmak üzere 6 coğrafi bölgeye ayrılmış olan Tayland; Bangkok özel olmak üzere toplam 76 ilden meydana gelmektedir. Bu 76 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Bangkok

Phuket City

Pattaya

Chiang Mai

Ayutthaya

Tayland Türkiye Saat Farkı

Taylan ile Türkiye’de kullanılmakta olan yerel saat arasında 4 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Tayland’dan 4 saat geridedir.

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