12 saat uğraştı... Bir arada görüntüledi

12 saat uğraştı... Bir arada görüntüledi - Haberler

İHA

Adıyaman’da 2 bin 150 metre yüksekliğinde yer alan Nemrut Dağı’nı fotoğraf sanatçısı İsa Turan özel teknikler kullanarak görüntüledi.

İHA'nın haberine göre Turan UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı’nı uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu ile birlikte görüntüledi.

Hava kararmasından itibaren 2 kamerayla 12 saat boyunca yapılan çekimler, ortaya ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Aynı zamanda 'drone'unu kullanarak ışıkla boyama tekniği ile Nemrut dağında ilginç figürler oluşturdu.

Tarihi milattan önce 62 yılına uzanan dağın üzerinde drone ile ışık boyama tekniğiyle oluşturulan daire bilim kurgu filmlerini aratmadı.

Turan’ın oluşturduğu klip beğeni yağmuruna tutuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış Kommagene Kralı I. Antiochos'un yaptırdığı heykeller ziyaretçilerini büyülüyor. Dağın doğu ve batı teraslarında Antiochos heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunuyor. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer alıyor. Aslan heykelinin üzerinde yer alan yıldızların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil ettiği sanılıyor.