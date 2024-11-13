Nelsson görüşmeleri tıkandı
Galatasaray'da Victor Nelsson'la yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza girdi
- 1
Galatasaray uzun süredir kadroda bulunan bazı oyuncularının sözleşmelerini revize etmek istiyordu.
- 2
Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz gibi genç oyuncularıyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson’la da nikah tazeleme niyetindeydi.
- 3
2026’da bitecek olan mukavelenin yenilenmesi için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi Nelsson’a yüzde 40’lık zam teklif ederken Danimarkalının talebi ise yüzde 100’e yakın bir zam oldu.
-
- 4
Sarı-kırmızılılar, Nelsson’un yılda 1,9 milyon Euro net ücret talep etmesi üzerine beklemeye geçti.
- 5
Kazanılan son iki şampiyonlukta ciddi payı olan Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla gözden düşmüştü. Sezona yavaş başladığı için eleştiri alan Danimarkalı son zamanlarda 11’e girmekte zorlanıyor.