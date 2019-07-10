DHA'nın haberine göre; Nejat Toksoy'un cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Toksoy'un yakınları ve sevenleri katıldı. Toksoy'un kızı Deniz Toksoy taziyeleri kabul etti.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nejat Toksoy'un naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına götürüldü.

NEJAT TOKSOY KİMDİR?

Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solisti Nejat Toksoy, 1946 yılında dünyaya geldi. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular.

Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Bir döneme damga vuran dönem dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' isimli dizide seslendirilen 'Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti.

Kızı Derya Toksoy'u 2010 yılında kanserden kaybeden Nejat Toksoy'un eşi Leyla Balaban da aynı yıl vefat etmişti.