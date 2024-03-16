Nejat İşler: Herkes keyfine göre yaşamalı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz haberine göre; Son olarak SHOW TV'nin final yapan dizisi 'Aile'de rol alan Nejat İşler, yeni projesinin koçlukla ilgili olabileceğini söyledi.

İşler, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili; "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi.

Nejat İşler, erkeklerin etek giymesi hakkında ise; "İskoçya’da yaşasam giyerdim" açıklamasında bulundu.