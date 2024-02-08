Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay kimdir?
Survivor All Star 2024 yarışmacılarından biri olan Nefise Karatay'ın hayatı izleyenler tarafından araştırılıyor. 2023 yılında Survivor şampiyonu olan Karatay, şu anda mavi takımda yer alıyor. Peki, Nefise Karatay kimdir? İşte, detaylar...
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Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Karatay, halihazırda Survivor All Star 2024 kadrosunda da yer alıyor. Peki, Nefise Karatay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...
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NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Aslen Balıkesirli olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitimi sürdürüyor. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.
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Survivor 2023’de son dörde adını yazdırdı. Nefise 13 Haziran gecesi rakibi Özgür ile kaldığı finalde en yüksek SMS oyunu alarak Survivor 2023 şampiyonu oldu.
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