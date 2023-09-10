Dickey'i bulunduğu yerden çıkarmak için ekiplerin hazırladığı yol haritası ortaya çıktı. Mağaranın 7 bölümü, 6 ülkeden kurtarma ekibine bölündü. Dickey ile ilk teması, bulunduğu yer olan 3 bin 412 fitte Bulgar ekibi sağlayacak. Bulgar ekip, 2 bin 953 fite kadar çıkışa eşlik edecek. Daha sonra ise İtalyan ekibin yanına getirilecek Dickey, 2 bin 345 fitte Hırvat ekibe teslim edilecek. İtalyan mağara kurtarma ekibi ise 1640 fite kadar Dickey'e eşlik edecek.