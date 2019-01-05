Necla hanıma "Yılbaşı bileti aldınız mı? diye sorulurken hanımefendi, "Ben hayatımda hiç bilet almadım. Biliyorum ki bana çıkmayacak. Ama yılbaşı öncesi Behzat ile Süheyl'in Üsküdar'da tiyatro oyunları vardı. Onlara dedim ki oradan bilet alın almadılar. Bilet Üsküdar'a çıktı. Sanki içime doğdu." dedi.