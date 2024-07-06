Necip Memili tatilde
Oyuncu Necip Memili, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 06.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:04
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu Memili ve kızı Asya ile Bodrum'da tatil yapıyor.
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Türkbükü'nde bir plajda görüntülenen Memili, iskeleden denize estetik bir şekilde daldı.
Çift, bir süre denizde yüzdü.
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Denizden birlikte çıkan Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu, şezlonglarında güneşlendi.
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