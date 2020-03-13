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Nebahat Çehre: Her yeri silmeye çalışıyorum

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Çehre, koronavirüse karşı önlemler aldığını belirterek, "Her yeri silmeye çalışıyorum" dedi

13.03.2020 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Nebahat Çehre
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nebahat Çehre, dün Nişantaşı'nda bir eczanede görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, vitamin almaya geldiğini ancak bütün stokların tükendiğini söyledi.

Oyuncu, son zamanlarda hijyen ve vitamin ürünlerine olan yoğun ilgiden dolayı, istediği vitaminleri bulamadığını belirtti.

Nebahat Çehre, tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de vakasına rastlanan koronavirüs için aldığı önlemleri şu şekilde anlattı:

Tabi ki kendi çapımızda önlemler alıyoruz. Ben büyük alışveriş merkezlerine giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda arabada mendillerim var.

"HER YERİ SİLMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bol bol su içmeye çalışıyorum, arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin, özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.

Gazetecilerden müsaade isteyen Çehre, elindeki reçete ile vitaminlerini bulmak için başka bir eczanenin yolunu tuttu.

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