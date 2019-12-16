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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün arkadaşları ile Etiler'de bir restoranda yemekteydi. Çıkışta bir hayli keyifli olan oyuncunun morali, arkadaşının dengesini kaybetmesiyle bozuldu.



"TÜRK SİNEMASI BİTMEZ"

Çehre'nin ayağı takılan arkadaşı, düşeceği sırada valelerin tutması ile korku dolu anlar yaşandı. Ünlü oyuncunun panik halleri, adeta yüzüne yansıdı. Rahat bir nefes aldıktan sonra gazetecilerle sohbet eden Nebahat Çehre, Türk sineması ile ilgili sorulara, "Türk sineması bitmez. Bana da çok teklif geliyor. Hem dizi hem film teklifleri yeni projeler geliyor ama hepsini değerlendirmeye aldım" diyerek oradan ayrıldı.