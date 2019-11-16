Çehre, 1967'de Yılmaz Güney'le evlenmişti. Kendi deyimiyle, "Ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney’in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz’dan öğrendim" diyerek Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtmişti.