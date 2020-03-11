HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çehre, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Oyuncu, son dönemlerde ekranlarda yer almamasıyla ilgili, "Özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Kafamıza göre bir iş çıksa yapacağız ama her zaman uygun bir şey gelmiyor, şimdilik dinlenmece yapıyorum" dedi.

"ÖZEL BİR TEDBİRİM YOK"

Nebahat Çehre, aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen koronavirüsüyle ilgili olarak dışarı çıkmaktan korkmadığını ve gün içinde birçok kez ellerini yıkadığını belirterek, "Özel bir tedbirim yok ama kalabalık ve yabancıların olduğu yerlerde fazla bulunmamaya gayret ediyorum, bol bol c vitamini alıyor, ellerimi yıkıyorum" ifadelerini kullandı.