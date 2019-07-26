Ne zaman emekli olurum şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar emeklilik tarihini online emeklilik sorgulama hizmetleri ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini sorguluyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Ne zaman emekli olurum sorgulaması yapmadan önce hizmet dökümünüzü görüntülemeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü hizmet dökümünüzü görüntüleyerek kaç yıl prim ödediğinizi görüntüleyebilirsiniz. E Devletten hizmet dökümü sorgulamak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz...

4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

4B HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA EKRANI

SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI