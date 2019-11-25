Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Emekliliğini bekleyen çalışanlar ise e-devlet kapısına uğruyor. Peki, emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM 2019 E-DEVLET

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden veya TC kimlik numaranız ile e-devlet üzerinden bilgilerinizi doldurarak emekli maaşınızın ne kadar olabileceği öğrenebilirsiniz.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM