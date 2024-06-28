Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ne 'Çek'tiler bizden! A Milli Takım, Çekya'ya kabus gibi çöktü - Futbol Haberleri

        Ne 'Çek'tiler bizden! A Milli Takım, Çekya'ya kabus gibi çöktü

        Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takımımız, son yıllarda Çekya'nın başına adeta bela oldu... EURO 2008, EURO 2016 ve EURO 2024'te Çekya ile üç kez 'kader' maçında karşılaşan ay-yıldızlılar, bu maçların hepsini son anlarda bulduğu gollerle kazanarak rakibini eve yolladı.

        Giriş: 28.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselirken, Çekya'nın ay-yıldızlılar karşısında Avrupa şampiyonalarındaki makus talihi ise değişmedi.

        Çekya ile EURO 2008, EURO 2016 ve EURO 2024'te toplam 3 kez karşı karşıya gelen Milliler, tüm maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

        EURO 2008'DE 2-0'DAN 3-2'YE GETİRDİK

        2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda tıpkı EURO 2024'te olduğu gibi iki takım 'ölüm-kalım' maçında karşılaştı. A Milli Takımımız, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi tarihi bir geri dönüşe imza atarak 14 dakikada bulduğu gollerle 3-2 kazandı. Bu skorla ay-yıldızlılar gruptan çıkarken, Çekya ise turnuvaya veda etti. Tüm dünyada ses getiren maçta Milli Takım'ı zafere taşıyan golleri Arda Turan ve Nihat Kahveci (2) kaydetti.

        REKLAM

        EURO 2016'DA DA TUR HAYALLERİNİ YIKTIK

        Türkiye ile Çekya, bu kez EURO 2016'da karşılaşırken, kazanan yine ay-yıldızlılarımız oldu. EURO 2008'deki gibi yine grubun son maçında sahaya çıkan iki takımın mücadelesinde gülen 2-0'lık skorla Milliler oldu. Bu galibiyet A Milliler'in gruptan çıkmasına yetmezken, Çekya da bu mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

        VE EURO 2024... ÇEKYA'YA KABUS GİBİ ÇÖKTÜK!

        Milliler, son olarak EURO 2024'te rakibinin hayallerini yıktı... Kaderin bir cilvesidir ki Türkiye ile Çekya, yine grubun son mücadelesi olan 'kader' maçında kozlarını paylaştı. Çekya'ya gruptan çıkmak için mutlak galibiyet gerekirken, 1 puanın yettiği Milliler bir kez daha rakibini mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar son 16 turuna yükselirken, Çekya ise yine bir Türkiye mağlubiyeti sonrası hüzünle evine dönmek zorunda kaldı. EURO 2008, EURO 2016 ve EURO 2024'teki Türkiye-Çekya maçları, adeta 'tarih tekerrürden ibarettir' dedirtti...

        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Haberi Görüntüle
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        Ölmeden önce şikayetçi olmadığını söyledi!
        Ölmeden önce şikayetçi olmadığını söyledi!
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Habertürk Anasayfa