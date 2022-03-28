NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 134-112 yenerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.
Boston Celtics'i galibiyete, 34 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jayson Tatum ve 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Jaylen Brown taşıdı.
Lig lideri Phoenix Suns da seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers maçını 114-104 kazandı. Suns'ta Devin Booker 35 sayı, Chris Paul 19 sayı, 14 asist ve Deandre Ayton 14 sayı, 12 ribaunt üretti.
76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 37 sayı, 15 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.
IRVING SEZONUN İLK İÇ SAHA MAÇINA ÇIKTI
Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, Brooklyn'in de bağlı olduğu New York'taki zorunlu aşı uygulamasının gevşetilmesi sonrası bu sezon ilk kez seyircisinin önüne çıktı.
Misafir ekip Charlotte Hornets, LaMelo Ball'un 33 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Miles Bridges'in 24 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde sahadan 119-110 galip ayrıldı.
Nets'te Kevin Durant 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı. Irving 16 sayı, 11 asist, Andre Drummond da 20 sayı, 17 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla "double double" yaptı.
LAKERS İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi açısından önem taşıyan maçta New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers'ı 116-108 yenerek 9. sıraya yükseldi.
Son 10 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşayan Lakers, 10. sıraya geriledi ve arkasındaki San Antonio Spurs ile arasındaki fark maça indi.
Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Trey Murphy 21 sayı ve Jonas Valanciunas 19 sayı, 12 ribauntla oynadı.
39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-New York Knicks: 102-104
Washington Wizards-Golden State Warriors: 123-115
Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-104
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 134-112
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 116-108
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 110-119
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 114-100
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