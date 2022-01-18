Nazarbayev, protestoların ardından ilk kez halka seslendi

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2 Ocak’ta başlayan ve 225 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan şiddetli protestoların ardından ilk kez video mesaj yoluyla halka seslendi.
Nazarbayev’in Basın Sözcüsü Aydos Ükibay, Twitter hesabından, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in halka hitap ettiği video mesajını paylaştı.
Mesajında Nazarbayev, ülkede yaşanan olayların herkesi şok ettiğini belirterek, "Bu isyan ve saldırılar, ülkenin bütünlüğü ile devletin temel ilkelerini yok etmek için yapılan bir organizasyondur." dedi.
"YAŞANAN TRAJEDİ HEPİMİZ İÇİN DERS OLDU"
Nazarbayev, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Bu olaylar bir kez daha, bağımsızlığın gözbebeği gibi korunması ve özellikle kırılgan bir gemi gibi el üstünde tutulması gerektiğini gösteriyor. Yaşanan trajedi hepimiz için ders oldu. Bütün bu saldırı ve cinayetleri kimin organize ettiğini bulmak önemlidir. Yapılan soruşturma bu soruya cevap verecektir.”
Basında kendisine yönelik suçlamalara da değinen Nazarbayev, "Tüm bunlara cevap olarak şunu belirtmek istiyorum. 2019’da cumhurbaşkanlığı yetkilerini Kasım Cömert Tokayev’e devrettim ve o zamandan beri emekliyim. Halen emekliyim, Kazakistan’ın başkentindeyim ve hiçbir yere gitmedim." ifadelerini kullandı.
Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Güvenlik Konseyi Başkanı olarak iktidarın tam yetkisine sahip olduğunu ve yakında Nur Otan Partisinin Başkanlığına seçileceğini belirterek, “Bu nedenle, elit kesimler arasında herhangi bir kriz ve çatışma yoktur. Bu konudaki söylemler kesinlikle asılsızdır.” diye konuştu.
"KRİZİ MUTLAKA ATLATACAĞIZ"
Kendisinin 30 yıl boyunca Kazakistan için yorulmadan çalıştığını kaydeden Nazarbayev, şöyle devam etti:
"Biz devlet sınırlarını güçlendirdik. İlerici reformlar gerçekleştirdik. Birlikte bağımsız bir Kazakistan kurduk. Sadece Orta Asya’da değil bölgede birçok alanda sosyal ve ekonomik kalkınmada büyük sonuçlar elde ettik. Kazakistan, dünya toplumunda tanınan ve yetkili bir devlet haline geldi."
Nazarbayev, her zaman ülkede istikrar ve huzurun olmasına öncelik verdiğini belirterek, “Bu kalıcı değerlere hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Krizi mutlaka atlatacağız ve daha da güçleneceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Tokayev’in halkın refahını iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir reform başlattığına dikkati çeken Nazarbayev, bunun desteklenmesi gerektiğini bildirdi.
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