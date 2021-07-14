Bayram hazırlıklarına başladı

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"Sokak Kızı" lakabıyla da anılan sanatçı Nazan Öncel, dikiş makinesinin başına geçti. Kardeşine bayramlık elbise diken Öncel, o anlarda çekilen videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"DERS ÇALIŞMAK İÇİN MASA OLARAK KULLANIRDIM"

Nazan Öncel, dikiş diktiği videoya, "Bayram hazırlıkları... 53 yıllık emektar makinem... Okul çağımda ders çalışmak için masa olarak kullanırdım, lazım olduğunda dikiş dikerdim. 'Yarınsız Yarın'ı da bu makine üzerinde yazmıştım..." notunu düştü. Takipçileri, ünlü şarkıcının gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Geçtiğimiz sene şarkıcı Nazan Öncel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. 65 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan "Yoğun bakımda" söylentilerini yalanlamıştı.

Öncel, konuyla ilgili, "Haberler asılsız olup, şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Çok şükür, sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak önce kendime, sonra başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim. Herkese sağlıklı ve tedbirli günler dilerim." ifadelerini kullanmıştı.