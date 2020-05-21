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Boş durmayı sevmediğini her fırsatta dile getiren şarkıcı Nazan Öncel, karantinadayken aktivite listesine bir yenisini daha ekledi.

Gün içerisinde neler yaptığını Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Öncel, bu kez kil vazosunun üzerine resim çizdiği anları yayınladı. Bu esnada hayranlarına da seslenen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Bu benim geri dönüşüm faaliyetlerimden biri... Akıbetini bilmiyorum, bakalım göreceğiz ne olacağını. Biliyorsunuz ben rahat durmam. Dünyada rahat duracak en son kişi benimdir.

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